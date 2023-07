Conflit israélo-palestinien - L'opération militaire israélienne à Jénine est terminée, annonce l'armée

"L'opération est officiellement terminée et les soldats ont quitté la région de Jénine", ville du nord de la Cisjordanie d'où les militaires israéliens avaient commencé à se retirer mardi soir, a déclaré à l'AFP une porte-parole de l'armée. Cette opération militaire, la plus importante depuis plusieurs années en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967, avait été lancée lundi. Des centaines de soldats ont été mobilisés, ainsi que des drones et des bulldozers de l'armée. Douze Palestiniens et un soldat israélien ont été tués au cours de l'assaut du camp de réfugiés palestiniens de Jénine. La ville de Jénine et le camp de réfugiés, bastion de groupes armés palestiniens, ont été visés à plusieurs reprises par des opérations israéliennes. Le nord de la Cisjordanie a connu une récente vague d'attaques contre des Israéliens ainsi que des violences anti-palestiniennes de la part de colons juifs. Dans la nuit de mardi à mercredi, cinq roquettes ont été tirées sur Israël depuis la bande de Gaza, autre territoire palestinien, et interceptées, a indiqué l'armée israélienne mercredi. "En réponse aux roquettes tirées dans la nuit depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien, des avions de combat ont frappé une usine souterraine de fabrication d'armes utilisée par l'organisation terroriste Hamas, ainsi qu'une usine de fabrication de matières premières pour les roquettes", a indiqué l'armée israélienne dans un communiqué mercredi. (Belga)