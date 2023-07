Des résultats encourageants pour l'application "App-Elles" qui lutte contre le harcèlement

(Belga) Alors que le festival de musique Les Ardentes est sur le point de débuter, la Ville de Liège a dévoilé mercredi matin à la presse les premiers résultats de la campagne de promotion de l'application "App-Elles", présentée en décembre 2022 et qui permet d'alerter directement la police ou les proches d'une personne victime de harcèlement. Le rendez-vous était aussi l'occasion pour les autorités et leurs partenaires de faire le point sur les actions de sensibilisation programmées durant cet été. Trois mois après le lancement de la campagne de communication avec l'aide des associations étudiantes, ce sont plus de 80.000 vues qui ont ainsi été recensées et environ 2.000 comptes qui ont été créés. La publicité s'est déroulée surtout par le biais de publications Facebook, a précisé Maxime Lemarchand, président de l'AGEL.