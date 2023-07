F1 - Le Grand Prix de Belgique figure au calendrier de la saison 2024 de Formule 1

Le Grand Prix de Belgique, menacé depuis plusieurs années en raison de l'émergence de nouvelles destinations, conserve la même place que cette saison, à savoir fin juillet, avant la pause estivale. Cette année, la course se tiendra le 30 juillet, avec une course sprint la veille. La saison 2024 de Formule 1 débutera le 2 mars au Bahreïn. Ce Grand Prix et le suivant, en Arabie saoudite le 9 mars, se disputeront le samedi. "Cette décision a été prise pour tenir compte du ramadan", a précisé la Formule 1 dans un communiqué. La F1 a "fait part de son intention d'aller vers une plus grande régionalisation du calendrier, afin de réduire les contraintes logistiques et de rendre la saison plus durable", selon les termes du communiqué. C'est ainsi que le Grand Prix du Japon (7 avril) et celui d'Azerbaïdjan (15 septembre) inversent leurs positions par rapport à cette année tandis que celui du Qatar ne se tiendra plus en octobre mais le 1er décembre, avant la manche finale à Abou Dhabi le 8 décembre. Le calendrier comporte un record de 24 courses, avec le retour de la Chine le 21 avril. Le calendrier initial de la saison 2023 comprenait également 24 manches, mais deux courses ont été annulées: le Grand Prix de Chine, prévu en avril, en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19, puis celui d'Emilie-Romagne (Italie) à cause des importantes inondations qui ont touché la région d'Imola en mai, quelques jours avant l'épreuve. (Belga)