FWB: la gouvernance culturelle réformée

Sous la précédente législature, la majorité avait réformé les organes d'avis et de concertation du secteur culturel. Mais, selon la ministre actuelle de la Culture, Bénédicte Linard (Ecolo), certains éléments de la réforme se sont révélés compliqués à mettre en oeuvre ou peu praticables. Le texte adopté mercredi vise dès lors à "simplifier et fluidifier" les processus de concertation et renforcer la transversalité de la gouvernance. Le décret revoit une série dispositions pratiques. Le principe de parité dans les organes consultatifs est ainsi élargi à tous les instances, les délais de remise des avis sont étendus, le fonctionnement interne des organes d'avis est également adapté, etc. Faute consensus au sein de la majorité, le texte n'intègre toutefois pas de modifications pour assurer une plus grande dépolitisation du secteur. Cette partie de la réforme a en conséquence été renvoyée à plus tard. Le texte a été approuvé mercredi par les députés de la majorité PS-MR-Ecolo. L'ensemble de l'opposition PTB, Les Engagés et DéFI s'est abstenue. (Belga)