Haïti: situation alimentaire "dramatique", alerte le PAM

Près de la moitié de la population d'Haïti, soit 4,9 millions de personnes, peine à se nourrir, et le PAM arrive actuellement à venir en aide à 2,5 millions d'entre elles, a indiqué à l'AFP la directrice régionale de cette organisation pour l'Amérique latine et les Caraïbes, Lola Castro. Mais "en raison de baisses de financements à travers le monde, nous n'allons plus pouvoir atteindre un (million) de ces 2,5 millions", s'est-elle inquiétée, moins de deux semaines avant un sommet des pays de cette région avec leurs homologues européens, les 17 et 18 juillet à Bruxelles. Elle a qualifié cette situation de "très dramatique". Il manque 122 millions de dollars (112 millions d'euros) au PAM pour ses opérations en Haïti cette année, a-t-elle indiqué. Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a appelé lundi à un "soutien" international à la police haïtienne pour faire face à la vague de violence qui touche ce pays pauvre des Caraïbes. "Il y a 200 gangs, et ils ont pris le contrôle de la ville de Port-au-Prince", a souligné Lola Castro, expliquant qu'ils empêchaient les Haïtiens d'aller au travail, à l'école ou de se ravitailler. "Une population comme prise en otage", a-t-elle commenté. (Belga)