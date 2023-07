Hockey Pro League - Les Red Panthers terminent 4e de la Pro League après leur succès 1-0 sur les USA

Contrairement à dimanche, lors de sa victoire 4-0, la Belgique a manqué de finition. Jouant sans Barbara Nelen, les joueuses de Raoul Ehren ont paru émoussées face à des adversaires, 9e et dernières du classement, qui devaient s'imposer pour éviter la dégradation Le seul but de la Belgique, passée 5e mondiale après sa courte défaite 1-2 devant les Pays-Bas mardi, est tombé en 1ère mi-temps avec une reprise d'Astrid Bonami sur un assist de Justine Rasir (22e). Malgré 7 PC belges contre 3 et un but américain annulé par l'arbitre vidéo, le score est resté inchangé jusqu'au terme. Grâce à ce succès, la Belgique a dépassé l'Allemagne à la 4e place, avec 30 points en 16 rencontres et un bilan de 8 victoires, 4 partages (avec 2 pts de bonus) et 4 défaites (dont 2 face aux Pays-Bas à Anvers). Avec ce classement, la Belgique égalise son meilleur résultat de 2022 après 4 éditions de la compétition. Elle avait terminé aux 5e et 7e places lors des deux premières éditions de la compétition. La victoire est revenue aux Pays-Bas, triple lauréats, devant l'Argentine, vainqueur en 2022, et l'Australie. Les Américaines terminent à la 9e et dernière place et sont reléguées en Nations Cup. (Belga)