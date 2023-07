Interdiction de manifester - Le vote du projet de loi reporté, faute de quorum

(Belga) La commission de la Justice a reporté mercredi le vote en deuxième lecture du projet de loi "visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme" qui contient la peine accessoire d'interdiction de manifester. La majorité n'était pas en nombre, les bancs du PS et des écologistes étaient particulièrement clairsemés, la séance a donc été levée.