Invasion de l'Ukraine - "Xi met en garde Poutine contre l'usage d'armes nucléaires"

Pour l'instant, la Chine s'abstient de condamner trop fermement la guerre engagée par la Russie en Ukraine, mais la menace et l'utilisation d'armes nucléaires lui seraient également préjudiciables. Une escalade nucléaire dans la guerre en Ukraine placerait la Chine entre deux feux. Pékin est un partenaire clé de la Russie et condamne l'Occident d'avoir armé l'Ukraine. Mais d'un autre côté, la Chine tente aussi de se rapprocher des pays européens. En mettant en garde publiquement, comme discrètement, la Russie contre l'utilisation d'armes nucléaires, Pékin espère sauver la face auprès de ses partenaires européens. Récemment, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la Russie prévoyait d'attaquer la centrale nucléaire située près de Zaporijia. Des renseignements à ce sujet auraient été partagés par Kiev avec ses partenaires occidentaux. La Russie insiste sur le fait qu'elle n'utiliserait les armes nucléaires que pour se défendre. Moscou a installé des armes nucléaires chez son voisin et ami, le Belarus. Un fait que l'Ukraine considère comme une menace nucléaire. (Belga)