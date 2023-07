Jupiler Pro League - Courtrai bat le RWDM, Saint-Trond bute sur le Patro Eisden

Les Kerels ont mené 2-0 grâce à un doublé de Mbayo (37e, 48e) et les Bruxellois ont réduit l'écart par El Abbassi (51e). Au même moment, le Patro Eisden et Saint-Trond ont partagé l'enjeu (0-0). Le club du Stayen a aligné d'emblée les acquisitions David Mindombe et Joselpho Barnes mais n'a pas pu compter sur ses trois nouveaux Japonais, qui n'étaient pas encore qualifiés. (Belga)