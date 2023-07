La ministre Désir condamne les violences après un conseil de classe à Pont-à-Celles

"Je condamne toute forme de violence. Cela n'a pas sa place dans les écoles", a martelé mercredi Mme Désir, interrogée à l'occasion de la séance de questions d'actualité du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Selon des informations rapportées par le groupe de presse Sudinfo mercredi, le conseil de classe de l'athénée de Pont-à-Celles a décidé, sur base des mauvais résultats des examens, de faire échouer la moitié environ des élèves de rhéto. Ces décisions ont suscité des réactions courroucées de certains parents, d'aucuns n'hésitant pas à menacer et à s'en prendre à des enseignants, selon Sudinfo. Suite à cette polémique, le pouvoir organisateur de l'école, Wallonie-Bruxelles Enseignement, a demandé à ce qu'un nouveau conseil de classe soit organisé. Selon Mme Désir, celui-ci s'est tenu ce mercredi et a confirmé les décisions prises en première instance, a-t-elle indiqué en réponse à une question du député Nicolas Tzanetatos (MR). "Il faut faire confiance aux équipes pédagogiques", a ajouté la ministre, rappelant que des procédures de recours, tant internes qu'externes, existaient lorsque des parents ne sont pas satisfaits des décisions prises par le conseil de classe. "J'appelle au calme et au respect de l'État de droit", a conclu Mme Désir. (Belga)