L'autre Laurens, Limbo et 100 Seasons s'adjugent les Grands Prix de la 6e édition du BRIFF

Entre avant-premières, redécouvertes de classiques en plein air et rencontres entre professionnels du septième art, le BRIFF a conclu sa sixième édition par la révélation des vainqueurs des diverses compétitions du festival. Soixante films ont été présentés au total. Côté belge, "L'autre Laurens" de Claude Schmitz a obtenu le Grand Prix du festival et son interprète principal Olivier Rabourdin a été désigné meilleur acteur. Jelena Kordic Kuret a été élue meilleure actrice pour son rôle dans "The Happiest Man in the World". "Adieu sauvage" de Sergio Guataquira Sarmiento a pour sa part remporté le prix du jury, celui du public, et le prix Fipresci, de la fédération internationale de la presse cinématographique. "Limbo" d'Ivan Sen a reçu le Grand Prix de la compétition internationale, tandis que le prix du jury est revenu au long-métrage "Les filles d'Olfa" de Kaouther Ben Hania. La Palme d'or de Cannes "Anatomie d'une chute", de Justine Triet, a reçu le prix du public dans cette catégorie. Enfin, le film "100 Seasons" a gagné le Grand Prix dans le cadre de la Directors' Week (la semaine des réalisateurs), ainsi que le prix de la jeunesse européenne. Le prix du jury de la Directors' Week a été remis à Tia Kouvo pour "Family Time". Au total, 25.000 spectateurs ont participé à cette sixième édition entre les cinémas UGC De Brouckère, Palace, Galeries et Bozar, rapporte l'organisation. (Belga)