Le TEC lance une première ligne touristique entre Bouillon et Orval

"Une étude de fréquentation réalisée en 2015 a révélé la synergie entre les attractions touristiques de la région, en particulier entre Orval et Bouillon. Fort de ces constatations, le TEC a défini un parcours prioritaire le long de la vallée de la Semois, qui concentre la majorité des équipements touristiques, du patrimoine naturel et bâti d'intérêt", indique la société de transport en commun. La ligne V1 Bouillon-Orval desservira 55 arrêts tous les jours de la semaine à raison de quatre allers-retours quotidiens, du 8 juillet au 27 août. Ces arrêts comprennent l'abbaye d'Orval, des musées, des zones de baignades, des RaVEL, des points de location de vélos et de descente en kayak, ou encore le château de Bouillon. "L'inauguration de la première ligne de bus touristique marque une nouvelle étape dans notre engagement pour élargir l'offre de transport du TEC en alternative à la voiture. Aux côtés de l'offre Express dédiée aux déplacements domicile-travail, l'offre éVasion propose à présent aux voyageurs une option pratique, confortable et respectueuse de l'environnement pour explorer notre patrimoine. Nous ouvrons ainsi de nouvelles voies vers un tourisme durable dans notre région", souligne le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry. "L'ouverture de cette ligne éVasion est une première étape importante pour rendre le tourisme wallon encore plus accessible à tous et durable. J'espère que cette nouvelle ligne sera la première d'une longue série", a ajoute la ministre du Tourisme, Valérie De Bue. (Belga)