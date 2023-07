Les créateurs et créatrices d'entreprise de plus en plus jeunes

Dans le détail, près de 55% des fondateurs sont âgés entre 25 et 40 ans, tandis que 39,8% ont la quarantaine. Les jeunes (moins de 25 ans) représentent quant à eux 5,5% des créateurs et créatrices d'entreprise. En outre, du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, 40.813 nouvelles sociétés ont été créées en Belgique, soit 2,7% de plus qu'un an auparavant. Selon la fédération, cette augmentation qui se dessine depuis plusieurs années est notamment corrélée à l'entrée en vigueur du nouveau code pour les sociétés et associations (CSA), effective depuis le 1er mai 2019. Le baromètre pointe en outre quelques différences régionales. Si la Flandre et la Wallonie ont contribué à la progression des créations d'entreprises en Belgique, avec respectivement des augmentations de 3,4% (au total, 26.088) et de 2,7% (au total, 9.253), c'est la situation inverse qui s'est produite à Bruxelles. La région a en effet connu une baisse de 0,7%, pour un total de 5.472 créations. Fednot rappelle par ailleurs qu'à la fin mars 2023, seul un tiers (32,3%) des entreprises avaient modifié leurs statuts afin de se conformer à la nouvelle législation. Le CSA "offre des possibilités supplémentaires à partir du moment où les statuts de la société sont adaptés", indique la fédération, qui invite dès lors les entrepreneurs à prendre au plus vite rendez-vous avec une étude notariale "pour éviter le rush de fin d'année". (Belga)