Météo - Un temps encore instable et venteux mercredi après-midi

En fin d'après-midi, le temps deviendra plus sec dans le sud-ouest du pays. Des rafales avoisineront toutefois les 50 ou 60 km/h et pourraient ponctuellement atteindre, voire dépasser, les 70 km/h. Les maxima seront compris entre 15 ou 16 degrés dans les Hautes-Fagnes et entre 20 ou 21 degrés en plaine. Mercredi soir, des averses toucheront encore le nord et l'est du pays. Ensuite, le temps redeviendra sec sur l'ensemble du territoire et le ciel se dégagera dans la plupart des régions. En fin de nuit, quelques champs de nuages bas pourraient toutefois se former par endroits. Les minima seront compris entre 5 et 10 degrés en Ardenne, entre 13 et 15 degrés à la Côte et entre 10 et 13 degrés ailleurs. Jeudi, le temps sera d'abord assez ensoleillé, mais pourra se couvrir au cours de l'après-midi. Les maxima oscilleront entre 18 et 23 degrés. (Belga)