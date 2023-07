Mexique: des mères de disparus découvrent des fosses clandestines

"Jusqu'à présent, une vingtaine (de corps) ont été découverts", a déclaré mardi à l'AFP Índira Navarro, coordinatrice de l'organisation Madres Buscadoras (mères chercheuses) dans l'Etat de Jalisco. Sollicitées par l'AFP, les autorités n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat. Le cimetière clandestin est situé dans une banlieue de Guadalajara, deuxième ville du pays et capitale de l'Etat de Jalisco. Il recouvre environ un hectare, a ajouté Mme Navarro. La découverte du site est intervenue après un appel anonyme qu'elle a reçu mardi matin. "J'ai reçu un appel anonyme dans lequel on m'a indiqué les coordonnées d'un lieu en rapportant qu'il abritait plus de 50 corps", a-t-elle poursuivi. En arrivant, "nous avons immédiatement trouvé des indices". L'Etat de Jalisco est celui qui compte le plus de personnes portées disparues au Mexique, avec près de 15.000 sur un total de 111.203 enregistrées depuis 1962 dans tout le pays, selon les chiffres officiels. Selon des experts des questions de sécurité, le phénomène des disparitions est principalement lié aux guerres entre narcotrafiquants mais toutes les victimes ne sont pas impliquées dans des délits. (Belga)