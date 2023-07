Mondial féminin 2027 - La fédération néerlandaise présente ses cinq stades candidats pour héberger l'édition 2027

L'Allemagne a déjà proposé quatre villes pour tenir des rencontres du Mondial 2027, avec Dortmund, Duisbourg, Düsseldorf et Cologne. La Belgique dévoilera quant à elle sa sélection plus tard. La FIFA désignera l'hôte de la Coupe du monde féminine 2027 en mai prochain. Le trio européen fait face à la concurrence de trois autres candidats. Le Brésil, l'Afrique du Sud et les États-Unis en duo avec le Mexique ont également déposé leur candidature. (Belga)