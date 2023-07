Mondiaux juniors et espoirs de kayak sprint - Le K4 juniors en finale A à Auronzo

Deuxièmes de leur série sur 500 m, où seule la première équipe accédait directement à la course aux médailles, Stanislas Bastiaens, Jules Van Nieuwenhove, Maarten Verschatse et Louis Vangeel ont ensuite remporté leur demi-finale pour rejoindre la finale A chez les juniors. Le quatuor belge, avec Bastiaens et Vangeel à bord, avait bouclé son précédent Mondial de la discipline à la 3e place en septembre 2022, à Szeged, en Hongrie. L'autre K4 belge, chez les espoirs, de Kilian Meersmans, Jules Vangeel, Rafael Bastiaens et Raphael Akerele, a fini 7e de sa demi-finale (après une 4e place en séries) et disputera la finale B (places 10 à 18). Engagée en K1 sur 200m chez les juniors, Anastasia Okunkova fera de même, après une 7e place en séries et une 5e en demies, où les 3 premières se qualifiaient pour la course aux médailles. Jeudi, Stanislas Bastiaens et Louis Vangeel défendront leur chance en K2 sur 500m chez les juniors. Kilian Meersmans et Rafael Bastiaens en feront de même dans la même discipline, mais chez les espoirs, comme Christine Debruyne et Amber Van Broekhoven, chez les espoirs dames. (Belga)