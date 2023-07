Pakistan: les pluies de la mousson causent la mort de six personnes à Lahore

Lahore, la deuxième ville la plus peuplée du Pakistan avec 11 millions d'habitants, a été touchée par de fortes pluies au cours des derniers jours et de nouvelles précipitations sont attendues dans les prochaines heures. Trois personnes sont mortes électrocutées, deux sont mortes après l'effondrement du toit de leur maison et une jeune fille s'est noyée. Neuf millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire urgente, selon l'ONG américaine International Rescue Committee (IRC). La mousson a tué l'an dernier au Pakistan plus de 1.700 personnes et près de 33 millions de personnes ont été affectées par les inondations. (Belga)