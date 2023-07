Près de neuf élèves de 6e primaire sur dix ont obtenu leur CEB

Ce taux de réussite comprend tous les élèves de 6e primaire ayant obtenu au moins 50% des points dans chacune des disciplines évaluées: français, mathématiques et éveil (histoire-géographie et sciences). Au total, 46.113 élèves ont obtenu leur CEB au terme de cette année scolaire. Ce chiffre ne comptabilise pas les CEB obtenus à la suite des délibérations des écoles ni du traitement des recours. Le taux de réussite du CEB enregistre une hausse de près de 3% en 2023 après deux années de baisse consécutive. Pour rappel, l'épreuve avait été annulée en 2020 en raison du Covid-19. Si l'on scrute les résultats par matière, la moyenne en français (73,92%) est en légère baisse par rapport à 2022 alors que les résultats en mathématiques (73,58%) et en éveil (75,15%) sont meilleurs que l'an dernier. Le CEB, épreuve externe commune et simultanée pour tous les élèves de 6e primaire, ainsi que pour des élèves du premier degré différencié du secondaire et certains élèves du spécialisé, avait été organisé du 26 au 30 juin. Les parents de l'élève auquel l'octroi du CEB a été refusé, ou la personne investie de l'autorité parentale à son égard, ont, pour rappel, la possibilité d'introduire un recours. (Belga)