Taux d'intérêt - La commission des Finances de la Chambre envisage des auditions

La Banque Nationale (BNB) et la Banque Centrale Européenne (BCE) ont d'ores et déjà averti que de telles initiatives pouvaient mettre à mal la stabilité du secteur bancaire. L'intention est d'entendre d'autres acteurs comme Tes-Achats, les réseaux de lutte contre la pauvreté ou encore des économistes. La liste des personnes à inviter n'a pas été établie mercredi. Face à des taux d'intérêts sur l'épargne bien plus bas que le taux directeur de la BCE, fixé actuellement à 3,5%, l'aile gauche de la majorité insiste pour forcer les banques à les augmenter. Mercredi, le groupe Ecolo-Groen a mis sa propre proposition de loi à l'ordre du jour de la commission des Finances et du Budget. "Nous prenons cette initiative en parallèle, jusqu'à ce que le gouvernement prenne des initiatives lui-même", a indiqué le député Dieter Van Besien. L'écologiste a été rejoint dans son analyse par les socialistes Joris Vandenbroucke (Vooruit) et Hugues Bayet (PS), qui ont déposé leur propre proposition de loi. L'intention des socialistes et des écologistes est d'instaurer une différence maximale de 2 points de pourcentage entre les aux sur l'épargne et le taux directeur de la BCE. Ces textes ne font toutefois pas consensus au sein de la majorité. "Je ne comprends pas la proposition", a réagi Wouter Beke (CD&V). "Le ministre des Finances (le CD&V Vincent Van Peteghem, ndlr) a pris une initiative hier (mardi)", a-t-il rappelé en référence à l'intention de lancer une suscription pour des bons d'État à un an en septembre. (Belga)