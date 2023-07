TC Bruxelles - L'homme qui a attaqué une patrouille de police à Anderlecht reste en détention

L'agression s'est produite le 29 avril 2023 vers 21h45, alors qu'une patrouille de deux policiers rentrait à bord d'un combi dans leur commissariat à Anderlecht. Ils ont aperçu qu'un homme semblait faire le guet à l'entrée du bâtiment. L'un des agents est sorti du véhicule et lui a demandé s'il pouvait l'aider. Ce dernier lui a alors donné un violent coup de pied. L'agresseur a ensuite tenté de s'emparer de l'arme de service de l'officier, mais le collègue de ce dernier a immédiatement appelé du renfort. Plusieurs policiers sont intervenus et ont finalement réussi à maîtriser l'individu, mais cinq d'entre eux ont été violentés et ont subi une incapacité de travail de deux semaines. Selon l'avocat de l'agresseur, celui-ci n'avait pas envisagé de s'en prendre à des policiers. Il était déprimé et voulait se suicider avec l'arme de service du policier. (Belga)