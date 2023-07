Tour de France - Fabio Jakobsen sera au départ de la 5e étape malgré ses contusions et écorchures

"Je suis ici pour faire du vélo et je suis ici pour gagner. Je vais donc remonter sur le vélo aujourd'hui", a révélé Jakobsen, 26 ans, sur les réseaux sociaux. "Merci beaucoup au personnel médical. Et merci pour tout le soutien, sur le bord de la route et en ligne". Le champion d'Europe a terminé 4e de la 3e étape de ce Tour de France lundi à Bayonne. Dans la chute qui s'est produite à 1500 mètres de la ligne d'arrivée, Jakobsen a brisé son vélo en trois. "Mon vélo est cassé et mon corps est endolori et éraflé" avait réagi Jakobsen qui avait été victime d'une terrible chute à l'arrivée de la première étape du Tour de Pologne le 5 août 2020. Il n'avait pu reprendre la compétition, après plusieurs opérations qu'en avril 2021. Jacopo Guarnieri (Lotto Dstny), pris dans la même chute, a été moins heureux. Il a dû abandonner victime d'une fracture de la clavicule et de trois fractures mineures aux côtes en plus des contusions et écorchures. (Belga)