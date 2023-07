Tour de France - Jai Hindley s'offre la 1re étape pyrénéenne et prend le jaune, Vingegaard lâche Pogacar

Membre de l'échappée matinale, Hindley s'est isolé en tête sur le col de Marie Blanque (1re catégorie, 7,7 km à 8,6%), à 20 km de l'arrivée. Derrière lui, Vingegaard a attaqué, lâchant Pogacar. Hindley, 27 ans, a décroché la neuvième victoire de sa carrière, la première depuis son succès final au Giro l'an passé. Il s'est imposé avec 32 secondes d'avance sur l'Italien Giulio Ciccone (Trek-Lidl), l'Autrichien Felix Gall (AG2R Citroën) et son équipier allemand Emanuel Buchmann, qui ont devancé Vingegaard. Le groupe Pogacar est arrivé 1:38 après le vainqueur. Hindley, qui a aussi engrangé les bonifications au sommet de Marie Blanque, prend la tête du général. Il compte 47 secondes d'avance sur Vingegaard et 1:03 sur Ciccone. Pogacar est 6e à 1:40. Jeudi, dans la 6e étape entre Tarbes et Cauterets-Cambasque (144,9 km), les coureurs effectueront leur seconde étape dans les Pyrénées et leur première arrivée au sommet après avoir gravi l'Aspin et le Tourmalet. (Belga)