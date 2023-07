Tour de France - Van Aert et Jumbo-Visma ont mis la pression sur les UAE de Pogacar

Membre de l'échappée matinale d'une trentaine de coureurs, Van Aert a tenté plusieurs fois de s'échapper, notamment en compagnie de Julian Alaphilippe et Krists Neilands. "Malheureusement, on ne nous a pas laissé partir", a souri Van Aert. "C'était une journée très dure, une journée où le but est d'être dans le groupe de tête dans la vallée. Nous avons pensé que c'était important d'être là pour Jonas. Mais avec un groupe de tête qui comprenait Jai Hindley et Giulio Ciccone, c'était un peu difficile." Hindley a finalement remporté l'étape et pris le maillot jaune, Ciccone prenant la deuxième place. "J'ai essayé d'attaquer pour ne pas rouler pour les autres coureurs de classement", a poursuivi Van Aert. "Au début de l'ascension de Marie Blanque, j'étais bloqué. Je pense que c'est toujours une bonne situation pour Jonas quand la course est dure. On a mis la pression sur les UAE, peut-être qu'ils ont roulé à fond pour garder un écart acceptable. J'ai encore poussé 200 mètres, un dernier effort, et puis c'était fini." (Belga)