Tour d'Italie féminin - Le maillot rose Annemiek van Vleuten gagne en solitaire la 6e étape

Une chute à 31 km de l'arrivée contraignait à l'abandon l'Allemande Antonia Niedermaier (Canyon/SRAM Racing), victorieuse mardi et deuxième du général. Van Vleuten attaquait sur la montée de Calosso (2,5 km à 7,2%), à 14 km de l'arrivée. Le maillot rose creusait directement l'écart sur un groupe de 15 poursuivantes. La Néerlandaise, 40 ans, s'envolait vers le 101e succès de sa carrière, le troisième de la saison et le deuxième dans ce Giro. Une autre Néerlandaise, Lorena Wiebes (SD Worx), prenait la deuxième place à 20 secondes, devant l'Allemande Liane Lippert (Movistar). Van Vleuten se rapproche d'une quatrième victoire finale, la deuxième consécutive, dans le Giro. Elle compte désormais 3:03 d'avance sur sa première poursuivante, l'Américaine Veronica Ewers (EF Education-TIBCO-SVB). La Française Juliette Labous (dsm-firmenich) est troisième à 3:39. Jeudi, la 7e étape se disputera entre Albenga et Alassio (109,1 km) avec dans le final le Colle Paravenna (6,5 km à 6%) et l'ascension finale vers le Santuario della Guardia (2,6 km à 7,2%). Le Giro Donne s'achèvera dimanche à Olbia. (Belga)