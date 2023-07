Un car plonge dans un ravin au Mexique, au moins 25 morts

"Le bilan provisoire est de 25 personnes décédées et 17 blessés graves", a déclaré par téléphone à un correspondant de l'AFP un chef de la police locale qui a demandé à ne pas être identifié car il n'est pas autorisé à s'exprimer auprès des médias. L'autocar d'une société locale de transports était parti de Mexico et avait pour destination finale le village de Santiago de Yosondua (1.500 habitants), d'après des rapports de la police et du parquet. "Nous déplorons profondément l'accident survenu à Magdalena Penasco", a écrit sur les réseaux sociaux le gouverneur de l'état du Oaxaca, Salomon Jara. "Le personnel de notre gouvernement est déjà sur place, participant aux opérations de secours et fournissant tout notre soutien aux blessés. Nous envoyons un salut chaleureux et nos condoléances aux familles des personnes décédées", a ajouté le gouverneur. Des images de la police diffusées sur les réseaux sociaux montrent le car entièrement détruit dans sa partie supérieure, tandis que des personnels de secours fouillent les décombres. Oaxaca est une destination très touristique, sorte de Mexique en miniature avec ses plages, ses montagnes, les traditions des communautés zapotèques et mixtèques, la capitale aux édifices couleurs pastel, et le site pré-hispanique de Monte Alban. (Belga)