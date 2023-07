Waterloo avance sur plusieurs dossiers pour reprendre en main son développement

En ce qui concerne l'Institut des Sacrés-Coeurs, dont les locaux du centre de Waterloo sont vétustes, la commune a acquis un terrain d'1,2 ha situé en zone à caractère économique, drève du Garde, proche de la gare. Elle va échanger cette parcelle avec le terrain actuel de l'école, en ajoutant une soulte de 12 millions d'euros. L'école pourra déménager près de la gare et la commune récupérera le site actuel, soit 64.000 m2 en plein centre-ville. Conformément au Masterplan élaboré par la majorité il y a quelques années, cet endroit, une fois les bâtiments scolaires déconstruits, accueillera une place publique conviviale, évitant le risque d'implantation d'immeubles à appartements construits par le privé. Un accord est également intervenu entre la commune et le promoteur Immobel: le projet immobilier un temps envisagé sur l'ancien parking Fiat est abandonné et les ouvertures de voirie soumises au conseil communal de mercredi permettront d'aménager sur place un parc pour PME. Immobel s'est par ailleurs engagé à céder pour un euro symbolique à la commune toutes les parcelles privées du Bois des Bruyères. Ce qui met fin à l'incertitude sur l'avenir du bois, sa protection étant assurée. Par ailleurs, Waterloo va acquérir par emphytéose un immeuble de 1.100 m2 au Petit Paris, initialement prévu pour proposer des surfaces de bureau sur trois niveaux. Moyennant le paiement annuel d'un montant de 165.000 euros durant 27 ans, la commune y déménagera la bibliothèque communale. (Belga)