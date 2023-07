Wimbledon - La huitième tête de série Maria Sakkari éliminée dès le premier tour

Sakkari avait pris le meilleur départ en signant un 6-0 sec pour s'adjuger la première manche, mais Kostyuk ne s'est pas avouée vaincue et est revenue dans la partie au bout d'un deuxième set traversé par cinq breaks. Le dernier a été réalisé par l'Ukrainienne, qui a confirmé sur son service afin de revenir à une manche partout. La 8e joueuse mondiale s'est effondrée dans la dernière manche, breakée à deux reprises sans trouver de réplique avant de prendre la sortie. Sakkari avait atteint le 3e tour à trois reprises sur ses six participations jusqu'à cette année, et n'était sortie au premier tour qu'en 2018. Kostyuk atteint quant à elle le 2e tour comme sur ses deux premières participations, en 2021 et en 2022. (Belga)