Wimbledon - Pour Minnen, battue sèchement par Ostapenko, "il n'y avait pas grand-chose à faire"

"Je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à faire aujourd'hui', a-t-elle confié à Sporza après sa défaite. "Ostapenko a joué incroyablement bien. Elle était très agressive. J'avais le sentiment de ne pas avoir réellement voix au chapitre. C'est dommage, car je ne suis du coup jamais parvenue à développer mon jeu. Je savais en montant sur le court qu'elle me mettrait beaucoup de pression, mais j'espérais tout de même qu'elle commettrait quelques fautes. Je ne peux rien dire d'autre que félicitations." C'est la deuxième fois en trois participations que Greet Minnen s'incline dès le premier tour à Wimbledon, où elle avait signé la plus belle victoire de sa carrière, l'an dernier, en battant l'Espagnole Garbine Muguruza, 10e mondiale et lauréate en 2017. La native de Turnhout, qui jouera encore en double, avec la Hongroise Anna Bondar, n'en reste pas moins optimiste pour la suite après être bien revenue suite à une blessure au dos qui l'avait faite retomber au-delà de la 200e place fin 2022 "J'ai déjà montré du très bon tennis cette saison", a-t-elle poursuivi. "Je pense donc que je possède encore une marge de progression lors des plus grands tournois. Je trouve que je mérite tout de même ma place dans le top-100. Même si cela ne doit pas être une fin en soi. Je veux me diriger vers le top-50. Bien que je sois consciente qu'il y a encore du pain sur la planche." (Belga)