Wimbledon - Trois arrestations à la suite des perturbations des militants écologistes

Le match comptant pour le premier tour du tableau masculin entre le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 24/N.21) et le qualifié japonais Sho Shimabukuro (ATP 162) a été brièvement interrompu dans l'après-midi par l'irruption sur le court numéro 18 de deux militants de l'organisation écologiste. Un peu plus tard, sur le même court, un troisième militant a interrompu le match opposant la Britannique Katie Boulter (WTA 89) et l'Australienne Daria Saville (WTA 231). Ces trois personnes ont été arrêtées, soupçonnées d'"intrusion aggravée et de dommages criminels", a indiqué la police sur Twitter. "A Wimbledon, les manifestants (de Just Stop Oil) était déterminés à ruiner le jeu pour les spectateurs et les admirateurs de sport du monde entier. C'est inacceptable", a réagi la ministre de l'Intérieur Suella Braverman dans un communiqué. Just Stop Oil milite pour que le gouvernement britannique interdise l'exploitation de nouveaux gisements de pétrole ou de gaz naturel. Elle a déjà organisé plusieurs actions pacifistes lors d'évènements sportifs très médiatisés, notamment le match de cricket traditionnel entre l'Australie et l'Angleterre, la semaine dernière, ou les championnats du monde de snooker. Les organisateurs de Wimbledon avaient affirmé avant le début du tournoi que la sécurité avait été renforcée pour empêcher ce type d'actions. (Belga)