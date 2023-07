Communales 2024 - Le MR fera liste commune avec les Engagés à Ottignies-Louvain-la-Neuve en octobre 2024

Cette liste commune au MR et aux Engagés comprendra aussi des candidats indépendants et de la société civile. Plus qu'un cartel de deux groupes politiques, la liste veut porter un projet. "Notre démarche est résolument positive. Nous assumons pleinement de vouloir proposer un projet de ville en rupture avec ce qu'une majorité dominée par Écolo a proposé depuis trop longtemps ! C'est donc bien une énergie nouvelle pour le changement que nous proposons", confirme Nicolas Van der Maren. Début 2022, lors d'une crise interne au collège, le groupe Avenir avait déjà annoncé un rapprochement avec l'opposition MR pour constituer une majorité alternative à Ottignies. Mais au terme d'un suspense de plusieurs jours, l'alliance Ecolo-PS-cdH s'était reconstituée. Pour Avenir, le président du CPAS, Michaël Gaux, estime aujourd'hui que les avancées dans des dossiers majeurs que demandait son groupe à l'époque ne sont pas venues, la majorité actuelle s'étant essoufflée. Avenir assure néanmoins qu'il assumera pleinement la fin de la mandature aux côtés d'Ecolo et du PS, "de manière objective, respectueuse et constructive". La nouvelle liste "Impulsion C" veut concrétiser un recentrage sur les missions de base de la Ville, une diminution de la fiscalité, le maintien de l'action sociale et des avancées dans des dossiers en souffrance comme le nouveau commissariat de police ou encore la réhabilitation de la place d'Ottignies. (Belga)