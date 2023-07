Conflit israélo-palestinien - Un Israélien tué en Cisjordanie, son assaillant "neutralisé"

Selon plusieurs médias, il s'agirait d'un Palestinien et celui-ci a été abattu. L'armée israélienne a débuté à Jénine, dans la nuit du 2 au 3 juillet, sa plus importante opération militaire en Cisjordanie depuis deux décennies. L'aviation a pilonné la ville avant que des milliers de soldats n'y pénètrent. Cette action a couté la vie à au moins 12 Palestiniens, dont cinq enfants, et en a blessé plus d'une centaine d'autres. Selon l'armée, il s'agissait de détruire des "infrastructures terroristes". Durant plusieurs heures, des militaires ont été engagés dans des échanges de tirs avec des habitants armés. Côté israélien, l'opération s'est soldée par un mort. Environ 50.000 personnes vivent à Jénine, dont un tiers dans un des plus grands camps de réfugiés palestiniens, installé depuis les années 1950. Israël considère cette ville densément peuplée comme un bastion d'activistes palestiniens. (Belga)