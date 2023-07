De nombreuses sanctions pour consommation d'alcool sur la voie publique à Namur en juin

Ces sanctions ont été permises par la mise en place de patrouilles pédestres et d'opérations de sécurisation quotidiennes dans le but de renforcer la sécurité de la population namuroise. Dans ce cadre, les policiers avaient également dans leur viseur les rassemblements troublant l'ordre public, la mendicité agressive ou encore le stationnement gênant. Des actions plus importantes ont aussi été menées dans des lieux en proie à l'insécurité comme le quartier de la gare, le square Léopold ou encore Bomel et Jambes. Celles-ci ont mené à six arrestations judiciaires et 11 arrestations administratives. En outre, 24 procès-verbaux ont été dressés pour vente ou détention de stupéfiants, sept pour détention d'arme prohibée et neuf pour séjour irrégulier. Une personne qui était recherchée a également pu être interpellée. La lutte de la police namuroise contre les rodéos urbains se poursuit également. Durant le mois de juin, deux motos et quatre voitures ont fait l'objet d'une saisie administrative. Par ailleurs, quatre des conducteurs ont été privés de leur permis de conduire avant d'éventuelles poursuites judiciaires. (Belga)