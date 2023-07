Des centaines de nouveaux endroits trouvés pour les camps scouts de l'été

Avec la mise en place des nouveaux agendas scolaires, qui impliquent un été raccourci avant la prochaine rentrée, le 28 août, la fédération belge des scouts a dû redoubler d'efforts pour offrir un plus grand nombre de camps scouts sur une période plus courte, explique-t-elle par voie de communiqué. Finalement, des centaines de nouveaux endroits ont pu être trouvés en quelques mois et il ne manque quasiment plus aucun lieu d'installation pour cet été, confirme l'organisation. "Les Scouts" signalent par ailleurs une meilleure répartition de ces camps scouts sur l'ensemble du territoire. La province du Luxembourg, jusqu'ici fortement plébiscitée, accueillera 80 sections de moins que l'an dernier, mais restera la province privilégie des jeunes avec 23 % des organisations dans la région. Le Hainaut et le Brabant wallon proposeront pour leur part 54 lieux de plus. Ce partage des lieux a pu se faire grâce à une collaboration entre l'ex-ministre de la Jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles Valérie Glatigny et l'ASBL Atouts camps. Parmi toutes ces organisations, 22 % des camps se dérouleront à l'étranger, 4 % en Flandre et seulement un camp sera organisé en Région bruxelloise. La fédération a en outre mis en place une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux et à destination des animateurs et animatrices des camps pour éviter toute violence dans les camps. Une ligne d'appel est également disponible 24h/24 et 7j/7 pour accompagner ces responsables et assurer la sécurité des scouts tout au long de l'été. (Belga)