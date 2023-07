Des milliers de personnes aux funérailles à Cardiff des ados morts dans un accident en mai

Un service commun pour Kyrees Sullivan, 16 ans, et Harvey Evans, 15 ans, a commencé à l'église de la Résurrection à Ely peu après 14h00 jeudi. Environ 1.200 personnes ont été admises à l'intérieur de l'église et plus de 1.000 se sont massées à l'extérieur, dans le cimetière et dans la rue, où la cérémonie a été retransmise sur grand écran. La tragédie avait déclenché des émeutes, avec de violents affrontements avec la police et des dégâts matériels. Les deux amis seront enterrés au cimetière situé à l'ouest de la ville vers 16h30. Les garçons, qui étaient inséparables depuis leur rencontre à l'école maternelle, seront inhumés dans la même tombe. (Belga)