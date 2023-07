DP World Tour - Christopher Mivis commence à la 78e place au Danemark, Nicolas Colsaerts à la 129e

Mivis a d'abord réussi à rester à hauteur du par après neuf trous sur lesquels il a enregistré deux birdies et deux bogeys. Dans la seconde moitié du parcours, cependant, il a écopé de deux coups de pénalité à deux reprises. Avec un birdie au quatorzième trou, il a terminé dix-huit trous en 73 coups, trois au-dessus du par. Au classement, le Limbourgeois de 34 ans compte neuf coups de plus que l'Écossais Robert MacIntyre. Le double vainqueur sur le DP World Tour a signé un premier tour en six coups sous le par et a deux coups d'avance sur l'Anglais Ross Fisher. La troisième place est partagée par le Néerlandais Daan Huizing, l'Américain Johannes Veerman et l'Allemand Nick Bachem. Nicolas Colsaerts, qui a remporté le tournoi en 2016, n'a pu faire mieux qu'un tour en 76 coups après trois birdies, cinq bogeys et deux doubles bogeys et est 129e. (Belga)