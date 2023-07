Flowertime revient pour la 5e fois fleurir l'Hôtel de Ville et la Grand-Place de Bruxelles

Tous les deux ans, l'événement organisé en alternance avec le Tapis de Fleurs de la Grand-Place, convie les amateurs de fleurs et les amoureux de Bruxelles à (re)découvrir son splendide Hôtel de Ville, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme l'ensemble de la Grand-Place redécorés pour l'occasion par quelques-uns des meilleurs fleuristes belges et étrangers. Le parcours d'une durée d'environ 45 minutes mettra en valeur au travers d'un itinéraire qui se veut onirique et fleuri une quinzaine de salles de ce joyau de l'architecture gothique "sous un angle décalé qui enchante les sens, tout en interrogeant notre perception du monde qui nous entoure", selon ses concepteurs. Ces derniers ont par ailleurs prévu une "énorme surprise" sur la Grand-Place à l'intention des visiteurs venus découvrir les décorations florales de l'intérieur de l'Hôtel de Ville dont le cabinet du Bourgmestre et la Salle du conseil provisoire inclus pour la première fois dans le parcours. Durant la biennale Flowertime, il sera également possible d'accéder à la tour de l'Hôtel de Ville pour y découvrir une vue panoramique de Bruxelles à 360 degrés après avoir gravi un escalier en colimaçon de 200 marches. La troisième édition de Bruxelles en Fleurs, un parcours floral gratuit, né pendant la pandémie, mènera enfin les amateurs de belles choses dans les rues adjacentes à la Grand-Place, du 1er au 15 août. (Belga)