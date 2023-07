Google dépose la demande de permis pour la construction de son futur site à Farciennes

L'annonce de l'arrivée du groupe américain date de l'automne 2021. Depuis lors, le projet du futur site s'est précisé. A Farciennes, Google a l'intention de déployer trois nouveaux centres de données (data centers). Le projet prévoit la construction d'un premier édifice de 7.500 mètres carrés à l'horizon 2025 puis de deux autres bâtiments de 20.000 et 30.000 mètres carrés à des dates ultérieures. D'un point de vue écologique, panneaux photovoltaïques, batteries de stockage et utilisation rationnelle de l'eau feront partie de la philosophie des bâtiments. Il est aussi question que la ville de Farciennes et l'intercommunale Igretec puissent récupérer la chaleur produite en vue d'alimenter un réseau de chaleur urbain. Le géant américain du numérique annonce, à cet égard, vouloir s'intégrer dans l'ambition défendue par l'intercommunale Igretec dans le cadre de la mise en œuvre de l'Ecopole, un parc d'activités économiques centré sur le développement durable. L'installation de Google à Farciennes pourrait générer à terme quelque 400 emplois directs et autant d'emplois indirects, selon les estimations. Parallèlement, l'intercommunale Igretec a l'ambition de créer un 'écocentre' qui pourra accueillir un vivier centré notamment sur les technologies du numérique. (Belga)