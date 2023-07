Jupiler Pro League - Charleroi s'impose facilement à Ostende en amical

Les Zèbres ont rapidement été menés au score après le but inscrit par Alessandro Albanese à la 15e minute de la rencontre. Les trois buts de l'équipe de Felice Mazzù sont venus en seconde période avec une égalisation à la 55e de Van Cleemput et des buts coup sur coup (77e, 79e) de Stulic et Monticelli pour assurer la victoire. (Belga)