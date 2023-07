Jupiler Pro League - Clinton Mata quitte le Club de Bruges pour Lyon

Il s'agit d'une première aventure à l'étranger pour l'arrière-droit de 30 ans, arrivé à Bruges en 2018. Le natif de Verviers avait lancé sa carrière pro en 2011 à Eupen. Trois ans plus tard, il passait au Sporting de Charleroi, qui allait le louer une saison à Genk en 2017-2018. De retour de son prêt dans le Limbourg, Mata était transféré au Club de Bruges, dont il allait devenir un des pions essentiels pour les saisons à venir. Avec les Blauw en Zwart, l'international angolais a joué 197 matches en cinq saisons. Il a été sacré champion de Belgique trois années de suite (2020, 2021 et 2022), a remporté trois Supercoupes de Belgique et a aussi disputé chaque saison la Ligue des Champions. "C'est un grand honneur pour moi de faire partie de la famille OL", s'est réjoui Clinton Mata. Le club s'est félicité de sa deuxième signature estivale après le milieu de terrain Skelly ALvero. L'Olympique Lyonnais a terminé 7e de la Ligue 1 la saison dernière et ne sera pas européen cette saison. (Belga)