La Liga - César Azpilicueta annonce son départ de Chelsea et rejoint l'Atlético de Madrid

"C'est, sans aucun doute, la lettre la plus difficile que j'ai eu à écrire mais je veux être celui qui vous l'annonce: après 11 ans à faire flotter haut avec fierté le drapeau bleu, le moment est venu pour moi de quitter Chelsea", a écrit le latéral sur son compte Twitter, alors qu'une vidéo publiée sur celui du club londonien l'a montré fondre en larmes en annonçant son départ. Arrivé de Marseille en 2012 pour moins de 9 millions d'euros, 'Azpi' a disputé 508 matches avec les Blues, remportant neuf trophées majeurs dont une Ligue des champions, deux Europa League, un Mondial des clubs FIFA, deux titres de champion d'Angleterre et une Coupe d'Angleterre. Libéré de sa dernière année de contrat par Chelsea, à 33 ans, il s'est désormais engagé avec l'Atletico Madrid, où il rejoindra Yannick Carrasco et Axel Witsel, entre autres. Le départ d'Azpilicueta fait partie de l'opération de renouvellement menée par les Blues depuis l'arrivée à la tête du club de Todd Boehly, qui a choisi de miser sur une nouvelle garde. N'Golo Kanté, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Mateo Kovacic, Kai Havertz, Mason Mount et Ruben Loftus-Cheek ont notamment quitté le club cet été. (Belga)