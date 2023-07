La SNCF veut produire de grands volumes d'électricité solaire pour faire rouler ses TGV

Premier consommateur industriel d'électricité du pays avec ses TGV et autres trains, la SNCF espère déployer en panneaux solaires une puissance de 1.000 mégawatts-crête (MWc, unité mesurant la puissance maximale), avec des panneaux notamment installés sur ses bâtiments et parkings par une nouvelle filiale, SNCF Renouvelables. Elle rivaliserait avec des producteurs d'énergie comme Engie ou Neoen, bien qu'étant derrière, ces entreprises prévoyant de développer très fortement le solaire dans la prochaine décennie. La SNCF prévoit d'alimenter directement les équipements électriques de nombreuses gares et de bâtiments industriels. L'électricité aura également vocation à alimenter une partie de ses trains, dont plus de 80% fonctionnent actuellement à l'électricité. La société, deuxième propriétaire foncier derrière l'Etat, est déjà en train d'installer des panneaux sur les parkings d'une centaine de petites gares, et sur des grandes stations comme Nîmes-Pont du Gard, Valence, Avignon et bientôt Angers et Paris-Nord. Elle s'est engagée à "acheter en Europe, chaque fois que possible, les composants nécessaires à l'établissement de ses projets photovoltaïques". (Belga)