Le défenseur Milan Skriniar premier renfort du PSG de l'ère Luis Enrique

(Belga) Milan Skriniar est devenu jeudi la première recrue estivale du Paris Saint-Germain, désormais coaché par l'Espagnol Luis Enrique, qui a été officialisé mercredi. L'international slovaque de 28 ans quitte libre l'Inter Milan après six saisons. Il vient renfoncer une défense centrale parisienne pas toujours rassurante et qui a vu partir l'Espagnol Sergio Ramos. Skriniar a signé un contrat de cinq ans et est donc lié jusqu'en juin 2028.