Le Géoparc Famenne-Ardenne vise une revalidation de quatre ans

Labellisé par l'Unesco en 2018, le Géoparc Famenne-Ardenne est un territoire de 915 km² caractérisé par la richesse de ses phénomènes karstiques qui s'étend sur les communes de Beauraing, Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort, Wellin et Tellin, toutes situées sur la bande calcaire de la Calestienne. Il s'est soumis depuis lundi à un processus d'évaluation mené par deux experts mandatés par l'Unesco en vue d'une revalidation de quatre années supplémentaires. Le Géoparc a investi dans une série de projets pour répondre aux remarques formulées dans le cadre de la précédente revalidation, qui s'était soldée par l'attribution d'une "carte jaune" en 2021. "Cette carte jaune n'était pas une sanction, mais une boîte à outils pour nous permettre de prendre de la hauteur", explique Alain Petit, directeur du Géoparc. Les projets menés depuis lors comprennent un film consacré aux changements climatiques, que le Géoparc diffusera auprès de ses différents partenaires. "On nous a fait comprendre à l'époque que nous avions un rôle à jouer en matière de changement climatique. L'idée était de produire un film associant des acteurs locaux pour expliquer de manière vulgarisée les phénomènes de tornades et d'inondations auxquels la région s'est retrouvée confrontée en 2021", poursuit Alain Petit. Le Géoparc a également mis en place des animations pédagogiques, des panneaux didactiques, ainsi qu'un centre d'information connecté au géosite de la grotte de Lorette, à Rochefort. Les responsables envisagent la possibilité d'en ouvrir un deuxième au niveau des grottes de Hotton. Les résultats de la procédure de revalidation sont attendus pour le printemps 2024. (Belga)