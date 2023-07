Le marché des résidences secondaires se refroidit

Chaque année, le nombre de multipropriétaires ne cesse de croître, que ce soit à but locatif ou pour un usage propre. 869.342 contribuables possédaient plus d'un bien en Belgique au 1er janvier 2023, soit "seulement" 1,69% de plus qu'en 2022, et 1,19 million de Belges possédaient plus d'une résidence en Belgique ou à l'étranger, souligne la Dernière Heure. De fait, la croissance du nombre de multipropriétaires s'est presque réduite de moitié, à en lire les chiffres du SPF Finances, poursuit L'Echo. Entre 2020 et 2021, ces derniers étaient 2,88% plus nombreux. Le nombre de dossiers de crédits pour financer l'achat d'une résidence secondaire en Belgique a baissé de 11% en 2022 par rapport à 2021, indique BNP Paribas Fortis dans son baromètre de la seconde résidence. BNP Paribas Fortis a par contre vu le nombre de dossiers de crédits pour financer l'achat d'une seconde résidence à l'étranger bondir de 30% en 2022 par rapport à l'année précédente. (Belga)