Les satellites français et allemand se séparent avec succès de l'ultime fusée Ariane 5

Ariane 5 avait décollé avec succès à 19H00 locales (00h00 heure belge), la troisième fois étant la bonne après deux reports: le 16 juin pour une raison technique puis le 4 juillet à cause de la météo. Le satellite de communications militaires français (Syracuse 4B) et le satellite expérimental allemand se sont séparés du lanceur au bout d'une trentaine de minutes pour être placés en orbite. Le premier report était dû à des "non conformités" sur les lignes de commandes impliquées dans la séparation des boosters de la fusée. Quant au second, il avait été provoqué par des "vents défavorables à haute-altitude" au-dessus du Centre spatial, entraînant un délai de 24 heures. Mercredi soir, l'ultime tir d'Ariane 5 s'est déroulé sans encombre sous les yeux de centaines de spectateurs réunis sur place. Certains collaborateurs ont laissé éclater leur joie après le décollage réussi, tandis que des applaudissements ont salué la deuxième séparation. (Belga)