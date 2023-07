Manifestations en Iran - Un journaliste iranien à nouveau emprisonné

Plusieurs médias ont fait état d'une arrestation du rédacteur en chef du site d'information IranTimes et directeur de l'information de la chaîne Mobin24, qui a ensuite été transféré à la prison centrale d'Isfahan. Le journaliste avait déjà fait l'objet d'une détention en décembre 2022 pendant plus de deux mois pour la couverture des manifestations anti-gouvernementales qui ont secoué l'Iran après la mort d'une jeune kurde, arrêtée par la police des mœurs pour un port du voile non réglementaire. Hossein Yazdi avait été accusé de "partager de la propagande à l'encontre du système" et avait été libéré en février sous caution. Lors de ces manifestations, les autorités iraniennes auraient arrêté au moins 95 journalistes, selon le Comité pour la protection des journalistes, devenant ainsi le plus grand geôlier de journalistes d'après un recensement du comité en 2022. Beaucoup de professionnels de la presse ont reçu de lourdes sentences et environ 80 d'entre eux ont été libérés sous caution. Au mois de mai, plusieurs journalistes ont entamé des peines de prison à la prison d'Evin à Téhéran, pour propagande ou conspiration contre la sécurité nationale. (Belga)