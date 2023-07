Mark Rutte nie l'existence d'une crise au sein du gouvernement néerlandais

Le secrétaire d'Etat à l'Asile, Eric van der Burg, comme M. Rutte du VVD, estime que le gouvernement décidera vendredi d'un paquet sur la migration qui fait l'objet de discussions depuis des mois. "Nous sommes sur la bonne voie et je vois que tout le monde est constructif, je suis donc confiant", a déclaré la ministre de la Justice, Dilan Ye?ilgöz, également du VVD. Des ministres d'autres partis, comme le leader du CDA et vice-premier ministre Wopke Hoekstra, ont déclaré qu'il était inutile de spéculer sur une éventuelle crise, qui serait menée par le VVD. M. Hoekstra et son collègue Hugo de Jonge (Logement) reconnaissent qu'il s'agit de discussions difficiles, mais estiment qu'ils peuvent s'en sortir ensemble. Selon M. Hoekstra, le fait que les discussions durent depuis des mois montre qu'elles sont "difficiles et compliquées" et que les quatre partis ont des idées différentes sur les solutions à apporter. Alors que les quatre partis au pouvoir estiment qu'il faut contrôler l'asile, le VVD et le CDA sont favorables à une approche beaucoup plus stricte que D66 et ChristenUnie. Ces deux derniers insistent depuis des mois sur la nécessité d'adopter des mesures humaines, juridiquement défendables et applicables. (Belga)