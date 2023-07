Météo - Coup de chaud ce week-end

Ce soir, les nuages cumuliformes se dissiperont et la nuit s'écoulera sous un ciel serein. Les minima seront le plus souvent compris entre 8 et 14 degrés. Dans certaines vallées de l'Ardenne, le mercure pourra toutefois chuter jusqu'à 2 degrés. Le vent sera généralement faible, d'abord de directions variées, puis de secteur sud-est. Vendredi, c'est une nouvelle journée chaude et ensoleillée qui nous attend, avec tout au plus quelques nuages temporaires. Les températures atteindront des valeurs de 24 degrés en Hautes-Fagnes à 29 degrés dans le centre du pays, sous un vent faible à modéré de sud-est. A la mer, aussi, les maxima avoisineront les 28 degrés. Le week-end s'annonce chaud et lourd avec une dégradation orageuse à craindre en cours de journée, surtout dimanche où les orages pourront être intenses. Maxima jusqu'à 32 degrés samedi et 29 degrés dimanche. (Belga)