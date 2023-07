Mondiaux juniors et espoirs de kayak de rivière - Lean Bogaert sacré champion du monde juniors en descente classique

Affilié au club d'Anderlecht du CRBK, Lean Bogaert a effectué la descente en 15:48.97 pour devancer d'un peu plus d'une seconde le Tchèque Matyas Novak (15:50.18). Tristan Meersman a fini 17e (16:28.74), Mathijs Mertens 19e (16:47.82) et Achille Leonard 43e (19:28.82). Chez les espoirs, Joren Bogaerts a pris la 4e place d'une descente dominée par le Tchèque Jan Sindelar. Braim Vandecasteele, 6e, et Alban Duvivier, 9e, intègrent également le top 10. Chez les dames, Marguerite De Hasque a pris la 6e place du K1 chez les juniors et Clémence Hulpiau la 15e chez les espoirs, deux rangs devant Louisianne Levaque (17e). (Belga)